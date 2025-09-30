Betrüger erbeuten 500 Euro aus Guthabenkarten

In einem Verbrauchermarkt in Mindelheim erhielt eine Mitarbeiterin zwei Anrufe von bislang unbekannten Personen. Unter dem Vorwand, Guthabenkarten der Firma Apple aus dem Programm nehmen zu wollen, gaben die Anrufer die Anweisung, dass die Mitarbeiterin die Codes der Gutscheine telefonisch durchgeben soll. Die Frau nahm an, dass alles seine Richtigkeit habe und übermittelte die Codes. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Betrugsdeliktes. (mz)
Mindelheim
