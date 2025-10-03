Käufer nimmt Auto mit, bezahlt aber nicht

Auf einen Flyer mit der Aufschrift „Wir kaufen jedes Auto“ hat sich in Mindelheim der Besitzer eines Autos mit einem potenziellen Käufer in Verbindung gesetzt. Laut Polizei einige man sich auf einen Preis von 29.000 Euro. Der Käufer versprach, das Geld umgehend zu überweisen und nahm den Wagen mitsamt den Papieren mit. Bisher jedoch ist kein Geld beim Verkäufer eingegangen und der derzeitige Ermittlungsstand deutet auf einen Betrug hin. Die Polizei Mindelheim weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, sich bei Autoverkäufen immer den Personalausweis des Interessenten zeigen zu lassen und sich nicht auf Versprechungen einzulassen. Auch eine Übergabe der Fahrzeugdokumente sollte immer erst nach Erhalt der Zahlung geschehen. Nur so sind Autoverkäufer auf der sicheren Seite und werden nicht selbst Opfer eines Betruges, heißt es im Polizeibericht. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis