Betrug in der Therme: Badegast bezahlt mit fremdem Chip-Armband

Die Polizei beschäftigt sich mit einem Betrugsfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Therme Bad Wörishofen zugetragen haben soll. Laut Polizeibericht verlor ein 23-jähriger Badegast sein Chiparmband mit Bezahlfunktion und meldete das, nachdem er danach gesucht hatte, dem Personal. Zwischenzeitlich hatte jedoch ein 42-jähriger Badegast das Armband gefunden und damit für einen mittleren zweistelligen Betrag in der Gastronomie eingekauft, wie die Polizei vermeldet. Das Thermenpersonal habe den 42-Jährigen zügig ausfindig machen können. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Betruges. (mz)

