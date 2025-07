Betrunken von der Fahrbahn abgekommen: Polizei sucht weiteres beteiligtes Fahrzeug

Im Mindelheimer Ortsteil Oberauerbach kam es in der Nacht auf Samstag gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters geriet laut Polizei in einer Linkskurve in der Zollstraße an mehrere Betonpoller und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Ein Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und prüft, ob ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen. Dem Fahrer drohen eine empfindliche Geldstrafe und der Führerscheinentzug. (mz)