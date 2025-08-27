Icon Menü
Betrunkene Angreifer in Mindelheim: Rentner schildert Schockmoment vor Gericht

Mindelheim

„Was weiß ich, was der mit mir machen wollte“

Ein 84-Jähriger erlebt in Mindelheim einen Schockmoment: Eine Betrunkene torkelt vor sein Auto, ihr Freund geht auf ihn los und bezichtigt ihn dann einer Straftat.
Von Melanie Lippl
    Mit einer Tüte voll Bierflaschen schlug ein Mann gegen das Auto des Rentners. Glasscherben überall – und ein 84-Jähriger, der nicht mehr weiterfahren konnte.
    Mit einer Tüte voll Bierflaschen schlug ein Mann gegen das Auto des Rentners. Glasscherben überall – und ein 84-Jähriger, der nicht mehr weiterfahren konnte. Foto: Thomas Heckmann (Symbolbild)

    Es war ein Tag im Juni 2023, den ein 84-jähriger Rentner aus Bad Wörishofen bis heute nicht vergessen kann und von dem er nun als Zeuge vor Gericht erzählt: Er war an jenem Tag mit seinem Auto auf der Rechbergstraße in Mindelheim unterwegs, als plötzlich eine betrunkene Frau vor ihm auf die Straße torkelte. Er hielt an und hupte, doch statt zur Seite zu gehen, kam sie auf ihn zu, trommelte auf seine Motorhaube. Plötzlich ein lauter Knall! Ein Mann donnerte mit einer Tüte voller Flaschen gegen die Seitenscheibe seines Autos. Glasscherben überall. Er habe noch geistesgegenwärtig die Türen verriegelt, erinnert sich der Rentner. „Was weiß ich, was der mit mir machen wollte.“

