Betrunkene Badegäste pöbeln in der Therme: Polizei schreitet ein

Bad Wörishofen

Betrunkene pöbeln Badegäste in der Therme an

Einer der jungen Männer hat seine eigene Kleidung nicht gefunden und einfach fremde Sachen angezogen.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Betrunkene haben in der Wörishofer Therme Badegäste angepöbelt und beleidigt.
    Betrunkene haben in der Wörishofer Therme Badegäste angepöbelt und beleidigt. Foto: Harald Langer www.xl-foto.de

    Die Polizei wurde am Samstag in die Bad Wörishofer Therme gerufen. Ein Streit drohe zu eskalieren, hieß es. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei betrunkene 34-Jährige Badegäste angepöbelt und die Eltern eines Kleinkindes beleidigt haben. Zudem zog sich einer der Männer die Kleidung eines anderen Mannes an, da er zu betrunken war, um seine eigenen Sachen wiederzufinden. Auch gegenüber den Beamten verhielten sich die Unruhestifter äußerst respektlos und herablassend. Beide wollten auch nicht einsehen, dass sie nicht im Auto nach Hause fahren können. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Es wurde zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Unterschlagung eingeleitet. (mz) 

