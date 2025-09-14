Betrunkene pöbeln Badegäste in der Therme an

Die Polizei wurde am Samstag in die Bad Wörishofer Therme gerufen. Ein Streit drohe zu eskalieren, hieß es. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei betrunkene 34-Jährige Badegäste angepöbelt und die Eltern eines Kleinkindes beleidigt haben. Zudem zog sich einer der Männer die Kleidung eines anderen Mannes an, da er zu betrunken war, um seine eigenen Sachen wiederzufinden. Auch gegenüber den Beamten verhielten sich die Unruhestifter äußerst respektlos und herablassend. Beide wollten auch nicht einsehen, dass sie nicht im Auto nach Hause fahren können. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Es wurde zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Unterschlagung eingeleitet. (mz)

