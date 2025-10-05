Betrunkene Frau greift Polizisten an

Eine betrunkene 43-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag in einem Wörishofer Lokal Polizisten angegriffen. Laut Polizeibericht war die Frau zunächst verwirrt und orientierungslos. Als die Beamten zur Hilfe eintrafen, änderte sich der Gemütszustand und die Frau wurde zunehmend aggressiver. Schon bei der Personalienfeststellung, um herauszubekommen, wo sie wohnt, verhielt sie sich höchst unkooperativ und versuchte, einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Beamte konnte den Schlag abwehren. Als Folge mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden und fesselten die Frau. Aufgrund des weiterhin massiven Widerstands musste die Frau an Armen und Beinen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeibericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis