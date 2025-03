Polizeieinsatz in der Therme: Betrunkener Sauna-Gast benimmt sich daneben

Einen Polizeieinsatz gab es am Samstagabend in der Therme Bad Wörishofen, nachdem ein Badegast sich danebenbenommen hatte. Laut Polizeibericht urinierte der stark alkoholisierte Mann erst im Außenbereich der Saunalandschaft in ein Gebüsch, später störte er andere Badegäste mit seinem Verhalten. Die Therme machte laut Polizeibericht von ihrem Hausrecht Gebrauch und sprach dem Mann ein Hausverbot aus – doch das juckte den 23-Jährigen offenbar wenig: Er saunierte weiter. Also musste die Polizei anrücken, die das Hausverbot durchsetzte. Den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs, da er trotz des erteilten Hausverbots weiter saunierte, heißt es im Polizeibericht. (mz)

Therme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeieinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis