Betrunkener 25-Jähriger rammt fünf geparkte Autos in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Betrunkener fährt gleich fünf Autos an

    • |
    • |
    • |
    Ein 25-Jähriger ist Freitagnacht durch die Irsinger Straße in Richtung Gartenstadt gefahren und hat dabei laut Polizei auf einer Strecke von mehr als 70 Metern fünf geparkte Fahrzeuge angefahren. Der Grund: Der junge Mann war alles andere als nüchtern und deshalb offenbar zu weit rechts an den parkenden Autos entlanggefahren. Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt, zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. (mz)

