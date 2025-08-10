Icon Menü
Betrunkener Autofahrer mit 1,34 Promille in Mindelheim gestoppt

Mindelheim

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Ein 36-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag alles andere als nüchtern mit dem Auto in Mindelheim unterwegs.
    Das Testgerät der Polizisten, die in der Nacht auf Sonntag in Mindelheim einen 36-Jährigen kontrollierten, zeigte keineswegs einen Atemalkoholwert von 0,00 Promille an.
    In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Mindelheim einen 36-jährigen Autofahrer kontrolliert. Schon als der Mann anhielt, bemerkten die Beamten, dass er alles andere als nüchtern war. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: Das Gerät zeigte einen Wert von 1,34 Promille an. Die Polizisten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und ließen den 36-Jährigen nicht weiterfahren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)

