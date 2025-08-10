Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Mindelheim einen 36-jährigen Autofahrer kontrolliert. Schon als der Mann anhielt, bemerkten die Beamten, dass er alles andere als nüchtern war. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: Das Gerät zeigte einen Wert von 1,34 Promille an. Die Polizisten ordneten deshalb eine Blutentnahme an und ließen den 36-Jährigen nicht weiterfahren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)
Mindelheim
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden