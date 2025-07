Betrunkener Autofahrer begeht dreiste Fahrerflucht

Betrunken war ein Autofahrer, der am Dienstagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Egelhofen und Oberrieden einen Verkehrsunfall verursacht hat. Laut Polizei verlor der 41-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich im angrenzenden Feld mehrfach. Der Unfallverursacher meldete den Unfall aber nicht bei der Polizei, sondern entfernte beide Kennzeichen vom Fahrzeug und ließ sich an der Unfallstelle abholen. Als der Mann wenig später durch die Polizeibeamten ermittelt und angetroffen wurde, stellten die Beamten einen Alkoholwert von knapp einem Promille fest. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (mz)

