Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab

Ein 32-jähriger Autofahrer war in der Nacht auf Montag auf der Breitenbergstraße in Richtung der Staatsstraße 2015 uterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen landete. Außerdem streifte der Wagen mehrere Verkehrszeichen. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizeistreife stellte fest, dass der 32-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest lag deutlich über dem Grenzwert von 1,1 Promille. Der Unfallverursacher wurde zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen gebracht, um Blutprobe zu entnehmen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. (mz)

