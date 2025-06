Betrunkener belästigt Minderjährige auf dem Mittsommernachtsfest

In Mindelheim ist es am Samstagabend im Rahmen des Mittsommernachtsfestes, das tausende Besucherinnen und Besucher in den Stadtgraben lockte, zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 32-jähriger, stark betrunkener Mann sprach vor der Tanzfläche mehrere minderjährige Mädchen an und forderte sie zum Tanzen auf, berichtet die Polizei.

Mann belästigt Mädchen bei Fest in Mindelheim

Die jungen Mädchen wollten jedoch mit dem fremden Mann keinen Kontakt und dementsprechend auch nicht mit ihm tanzen. Um dem Mann aus dem Weg zu gehen, wollten sie zu ihren Eltern zurückkehren. Der 32-Jährige versuchte aber noch, zwei der Mädchen an den Armen festzuhalten und zurückzuziehen, um sie somit am Gehen zu hindern.

Daraufhin ging jedoch ein bis dahin unbeteiligter Zeuge dazwischen und der Sicherheitsdienst wurde ebenfalls informiert. Die Polizei sucht nun mögliche weitere betroffene Kinder und Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall nahe der Tanzfläche geben können. Alle, die Angaben zu dem Vorfall machen können, können sich telefonisch unter der Nummer 08261/7685-0 melden.

Das war jedoch nicht der einzige Einsatz für die Mindelheimer Polizei am Samstag: Bei einer Hochzeitsfeier hat ein ungebetener Gast für Ärger gesorgt. Der Mann tauchte immer wieder am Forum auf und störte die Feier, obwohl er mehrfach gebeten wurde, zu gehen. Aus einem verbalen Streit wurde eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Hochzeitsgast verletzt wurde.

