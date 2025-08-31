Betrunkener stürzt und wird aggressiv

Ein 55-jähriger Mindelheimer ist am Wochenende betrunken auf einem Fußweg gestürzt und musste im Klinikum Mindelheim behandelt werden. Da er sich gegenüber den Helfern vom Rettungsdienst aggressiv verhielt, wurde eine Polizeistreife hinzugezogen, die den Mann nach der Behandlung in Gewahrsam nahm. Laut Polizeibericht hatte der Mann drei Promille Alkohol im Blut. Auch gegen die Polizisten leitete er Widerstand und musste gefesselt werden. Der Mann verletzte sich dabei leicht. Nachdem sich der Mann beruhigt hatte und etwas ausgenüchtert war, wurde er entlassen. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (mz)

