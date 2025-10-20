Icon Menü
Betrunkener Radfahrer in Bad Wörishofen bei Sturz erheblich verletzt

Bad Wörishofen

Betrunkener Radfahrer bei Sturz erheblich verletzt

Passant entdeckt verletzten Mann im Grünstreifen, jetzt ermittelt die Polizei Bad Wörishofen.
    
    
    
    Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Bad Wörishofen verletzt.
    Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Bad Wörishofen verletzt. Foto: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

    Ein betrunkener Radfahrer ist in Bad Wörishofen gestürzt und hat sich dabei nach Polizeiangaben erheblich verletzt. Ein Passant hatte den 37-jährigen Mann am Sonntagabend im Grünstreifen des Radwegs an der Stockheimer Straße liegend entdeckt. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ermittelt wird. (mz)

