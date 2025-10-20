Betrunkener Radfahrer bei Sturz erheblich verletzt

Ein betrunkener Radfahrer ist in Bad Wörishofen gestürzt und hat sich dabei nach Polizeiangaben erheblich verletzt. Ein Passant hatte den 37-jährigen Mann am Sonntagabend im Grünstreifen des Radwegs an der Stockheimer Straße liegend entdeckt. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ermittelt wird. (mz)

