Loppenhausen startet mit Auswärtssieg in die neue Saison

Guter Start für die Loppenhausener Frauen: Beim Auswärtsspiel in Nördlingen nahmen sie drei Punkte mit nachhause.

Bereits zu Beginn zeigten sich die Loppenhausenerinnen dominant: Die Gäste übernahmen sofort die Kontrolle und hatten viel Ballbesitz. Eine gefällige Passkombination über mehrere Stationen schloss Sina Nachtigall bereits nach sechs Minuten zur Führung ab. Nördlingen stand auch in der Folge tief und überließ Loppenhausen das Spielgeschehen. Das Team von Trainer Marcel Harb war sichtlich dominant, hatte aber Mühe sich klare Torchancen zu erspielen. So dauerte es bis zur 34. Spielminuten, als Lisa Nusser uneigennützig auf Nachtigall abgab, die auf 2:0 stellte.

Diese Spielerin war die Torjägerin beim FC Loppenhausen

Nach dem Seitenwechsel änderte Nördlingen seine Taktik und agierte nun deutlich höher. Anfangs hatte der FCL so seine Probleme damit, doch als die von Harb geforderte Passschärfe sowie das schnellere Spieltempo umgesetzt wurden, dominierte Loppenhausen wieder die Partie.

Icon vergrößern Sina Nachtigall gelangen vier Tore. Foto: Julia Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sina Nachtigall gelangen vier Tore. Foto: Julia Prestele

Dem nun hohen Pressing des Aufsteigers setzte Loppenhausen jetzt auch immer wieder lange Bälle entgegen. Gleich mehrmals ließ sich die TSV-Defensive davon übertölpeln. Nutznießerin war dabei zweimal Nachtigall, die mit ihren Toren drei und vier die Führung ausbaute. Als die Vorentscheidung gefallen war, kam Nördlingen zu seiner besten Chance, doch der Pfosten stand einem Treffer im Wege. Der Schlusspunkt des Spiels war Sophia Eifler vorbehalten, die in der Nachspielzeit mit einem schönen Solo den 5:0 Endstand markierte

Icon vergrößern Sophia Eifler (am Ball) setzte den Schlusspunkt zum 5:0. Foto: Julia Prestele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sophia Eifler (am Ball) setzte den Schlusspunkt zum 5:0. Foto: Julia Prestele

FC Loppenhausen gegen TSV Nördlingen: So haben sie gespielt

FCL: Huber, Bas (82. Gasteiger D.), Seitz, Büchele J., Nusser, Mayer (74. Konrad), Eifler, Schmid, Nachtigall (72. Hofmann), Herzog, König (87. Keller)

Tore: 0:1 Sina Nachtigall (7.), 0:2 Sina Nachtigall (34.), 0:3 Sina Nachtigall (67./FE), 0:4 Sina Nachtigall (71.), 0:5 Sophia Eifler (90.+2.)

Besondere Vorkommnisse: Foulelfmeter für Loppenhausen (66.)

Schiedsrichter: Marco Röthlein

Zuschauer: 50