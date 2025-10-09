Haben drei Unterallgäuer illegal einen Biberdamm entfernt?

Wer sich öfter im Amtsgericht Memmingen aufhält, ist auf den Gängen eine gewisse Ruhe gewohnt. Ab und an sitzt ein Zeuge auf der Bank, in einer Ecke bespricht sich ein Angeklagter mit seinem Verteidiger. An diesem Tag ist auf den Gängen jedoch einiges los, man muss sich schon fast durch die Grüppchen drängen. Der Anlass: nicht etwa ein aufsehenerregender Prozess, in dem es um Mord und Totschlag geht. Sondern ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz.

Angeklagt sind zwei Männer. Sie sollen nahe einer Unterallgäuer Gemeinde im Januar 2024 sechs Biberdämme ausgebaggert und drei Biberburgen zerstört haben. So steht es in der Anklageschrift, die die Staatsanwältin vor dem Memminger Amtsgericht vorliest. Angeklagt sind ein 56-Jähriger und ein 37-Jähriger. Letzterer ist Bauhof-Mitarbeiter der betroffenen Gemeinde, der andere ein Maschinist, der schon öfter Arbeiten an Biberdämmen im Auftrag der Gemeinde ausgeführt hat.

Biber-Fall landet vor dem Memminger Amtsgericht: „So haben wir das immer gemacht“

Er ist es auch, der an den beiden Tagen, die in der Anklage vorkommen, anwesend war. Der Mann schildert den Vorfall wie folgt: Am 3. Januar haben er und ein Bauhof-Mitarbeiter, der mittlerweile verstorben ist, Rohre an einem Biberdamm gereinigt und diesen ein Stück abgesenkt: „So haben wir das immer gemacht.“ Das Material, das sie entfernt haben, haben die beiden Männer dann an der Böschung gelagert. Aufgrund der Wetterlage – es hatte geschneit und „überall war Schneematsch“, schildert der Mann – konnten sie das Material an diesem Tag aber nicht abtransportieren.

Das war erst am 31. Januar möglich, doch an diesem Tag „war mehr Material da, als das, was ich hingeschmissen habe“, erzählt der 56-Jährige. Er und der ebenfalls angeklagte Bauhof-Mitarbeiter hätten dieses dann auf einen Kipper geladen. Wie das zusätzliche Material dort hinkam, will der Richter wissen: „Das fliegt ja nicht einfach dorthin.“ Aber das weiß der Angeklagte nicht. Ob es denn andere Spuren gab, will der Verteidiger vom Angeklagten wissen: „Ja, Bulldogspuren.“ Aber ob diese etwas mit den eingerissenen Dämmen zu tun haben? Auch darauf gibt es keine eindeutige Antwort.

Wie ist die Stimmung gegenüber dem Biber in der Unterallgäuer Gemeinde?

Auf die Frage, wie denn die Stimmung gegenüber dem Biber in der Gemeinde sei, antwortet der Bauhof-Mitarbeiter: „Nicht so toll.“ Die Landwirte seien „nicht begeistert“ und je nach dem, wie aktiv der Biber ist, sei die nahegelegene Straße auch schon „unterspült“ gewesen.

Eine andere Variante der Geschichte erzählt der offizielle Biberbeauftragte: Der örtliche Jagdpächter habe ihm am 3. Januar Fotos geschickt, auf denen zu sehen sei, dass Biberdämme zerstört wurden. Der Biberbeauftragte sagt vor Gericht, dass aufgrund der Fotos eindeutig sei, dass jemand die Dämme mit einem Bagger entfernt hatte. Und das sei nicht das erste Mal so gewesen: „Das ist in diesem Bereich immer wieder ein Problem“, deutet der Mann an und ergänzt: „Bestimmte Bürger wollen nicht einsehen, dass der Bereich Biberschutzgebiet ist – und das auch bleibt.“

Es gab „illegale Versuche“, Biberdämme zu entfernen

Da die umliegenden Flächen aber gar keinen Landwirten gehören, werde „niemand geschädigt“, sagt der Mann. „Und alle Schäden, die bisher durch den Biber entstanden sind, liegen bei 30 oder 40 Euro.“ Das ist nur eine der Aussagen, die das Publikum mit lautem Gemurmel quittiert. Bei einem Zwischenruf muss der Richter die Zuhörerinnen und Zuhörer sogar ermahnen. Auf Nachfrage des Verteidigers erzählt der Mann, dass es in der Vergangenheit bereits „illegale Versuche“ gegeben habe, Dämme zu entfernen. Das komme auch in anderen Gemeinden manchmal vor, diese Gemeinde sei aber „ein Hotspot“.

Und das, vermutet er, haben auch die beiden Angeklagten am 31. Januar getan. Ob er das denn gesehen habe, will der Richter wissen. Nein, lenkt der Mann ein: Als er zu dem Damm kam, standen beide Männer am Bagger, das Material lag auf dem Kipper. Wie sie den Damm entfernt haben sollen, habe er nicht gesehen. Der 56-jährige Angeklagte betont immer wieder: „Ich habe nur gemacht, was erlaubt ist.“ Zudem habe er ja keinen persönlichen Vorteil, wenn er den Damm entferne. Zu diesem Schluss kommen auch Richter und Staatsanwältin. Letzten Endes sei nicht klar, wer die Dämme zerstört hat. Das Resultat: Das Verfahren wird eingestellt, die Gruppen verlassen das Gericht wieder und die Frage nach dem großen Menschenauflauf ist nach der Verhandlung nur in Teilen beantwortet.