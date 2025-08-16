260 Kilometer an einem Tag – mit 83 Jahren und zwei künstlichen Hüften

Wenn bei der Tour de France große Etappen mit mehr als 200 Kilometern am Tag gefahren werden, dann staunen viele Fans über die Leistung der Sportler in ihren Zwanzigern. Was aber, wenn es um über 260 Kilometer geht und der Protagonist schon 83 Jahre alt ist? Die Antwort steht auf dem Trikot von Günter Schneid: „Unterschätze niemals einen alten Mann auf einem Bio-Bike“. Gesagt, getan. Am Ende stand ein Rekord.

Helmut Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tour de France Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis