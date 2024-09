Bildergalerie Feucht und kühl, trotzdem auch cool: Die Mindelheimer Altstadtnacht

Vom Wetter ließen sich die Gäste in Mindelheim nicht abhalten: Bei der Altstadtnacht gab es ja auch genügend Angebote in geschlossenen Räumen und so genossen zahlreiche Besucher die lange Nacht in Mindelheim.