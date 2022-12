Die zehn beliebtesten Veranstaltungen im Unterallgäu 2022 in Bildern

Nach zwei Jahren Corona-Pause gab es im Unterallgäu endlich wieder große Veranstaltungen. Wir haben die beliebtesten noch einmal in Bildern zusammengefasst.

Zwei Jahre lang mussten viele große Veranstaltungen in der Region ausfallen. Doch 2022 ging es wieder los - und zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Chance. Schwelgen Sie noch einmal in Erinnerungen mit unseren beliebtesten Bildergalerien von Veranstaltungen 2022 in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und Umgebung.

Der Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen im Mai zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an:

77 Bilder So schön war es auf dem Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Im Juni zog es die Mindelheimerinnen und Mindelheimer wieder in den Stadtgraben:

53 Bilder Endlich wieder ein Fest im Mindelheimer Stadtgraben Foto: Ulla Gutmann

Statt eines Frundsbergfests gab es heuer "1522 - Heimkehr von Bicocca":

65 Bilder Mindelheim feiert "Die Heimkehr von Bicocca" Foto: Bernd Feil, Johann Stoll

"Sommer in der Stadt" hieß es im Juli in Mindelheim:

97 Bilder Sommer in der Stadt: Da ist Musik drin Foto: Ulla Gutmann

8000 Gäste genossen das Mondlicht-Open-Air auf der Mindelheimer Schwabenwiese:

106 Bilder So schön war das Mondlicht-Open-Air mit "Frisch gestrichen" Foto: Kathrin Elsner

Im Juli wurde es in Bad Wörishofen ganz weiß bei der "Weißen Nacht":

64 Bilder Ganz in Weiß zur Weißen Nacht in Bad Wörishofen Foto: Franz Issing

Fans von Country-Musik trafen sich Mitte August beim Country-Fest in Irsingen:

33 Bilder Endlich wieder Countryfest in Irsingen! Foto: Willi Unfried

Ein Klassiker im Herbst ist der Leonhardiritt in Apfeltrach:

70 Bilder Endlich wieder Leonhardiritt in Apfeltrach Foto: Franz Issing

Der Adventszauber in Kirchheim erfreute die Besucher:

43 Bilder Beste Stimmung beim Adventszauber in Kirchheim Foto: Ulla Gutmann

Große Freude, dass es wieder einen Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen gab: