Jetzt mitmachen: Wir suchen das schönste Brautpaar im Unterallgäu

Graue Herbsttage eignen sich bestens, um einmal die Fotoalbum hervorzusuchen und sich an schöne Momente zu erinnern. Wir sind gespannt auf Ihre Hochzeitsbilder aus dem Unterallgäu!

Wenn es draußen kälter wird, geht die Hochzeitssaison ihrem Ende entgegen. Nun heißt es für viele frisch verheiratete Paare: Endlich Gelegenheit, ausgiebig Fotos und Videos der Feier sichten und Dankeskarten an die Gäste verschicken. Passend dazu macht unsere Redaktion eine Abstimmung. Wir suchen das schönste Hochzeitsfoto. Ob vor dem Standesamt, in der Kirche, klassisch in Weiß oder in bayerischer Tracht: Schicken Sie uns Ihre Hochzeitsfotos - egal ob neu oder alt. Die Leserinnen und Leser können für ihren Favoriten abstimmen.

Brautpaar-Voting im Unterallgäu: So funktioniert's

Die eingesendeten Bilder werden von uns online in einer Bildergalerie veröffentlicht. Die Leserinnen und Leser können anschließend darüber abstimmen, welches Brautpaar-Foto ihnen am besten gefällt. Die Bilder mit den meisten Stimmen werden nach dem Ende des Votings auf einer Sonderseite in der Zeitung veröffentlicht.