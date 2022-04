Ein Willkommen für junge Ukrainer im Unterallgäu

Viele Kinder und Jugendliche müssen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Einige Schulen im Landkreis richten nun sogenannte Willkommensgruppen für die Geflüchteten ein.

Immer mehr ukrainische Geflüchtete treffen in Mindelheim und im Unterallgäu ein. Unter ihnen vor allem Familien mit Kindern. Laut dem Landratsamt Unterallgäu befinden sich aktuell rund 650 gemeldete ukrainische Geflüchtete im Landkreis, etwa 190 von ihnen sind zwischen sechs und 17 Jahren alt. Wie geht der Landkreis jetzt mit diesen zusätzlichen Schülerinnen und Schülern um?

Generell gibt es für alle ukrainischen Kinder und Jugendliche zwei Optionen, erklärt Bertram Hörtensteiner, Schulamtsdirektor der staatlichen Schulämter im Unterallgäu und in der Stadt Memmingen. Die erste Option, nämlich die Kinder mit pädagogischer Begleitung und Sprachförderung in den deutschen Regelunterricht aufzunehmen, ist schon am Laufen. Beispielsweise an der Mittelschule in Mindelheim, wo fünf Geflüchtete den Regelunterricht besuchen.

Mehrere Willkommensgruppen starten im Unterallgäu nach Ostern

„Die anderen, die nicht sofort im Regelbetrieb beschult werden, können in den Willkommensgruppen aufgenommen werden“, sagt Hörtensteiner. Diese sind eine zweite Möglichkeit für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler, möglichst unkompliziert an ihre Bildung anzuschließen.

Und die ersten Willkommensgruppen im Unterallgäu stehen bereits in den Startlöchern. Nach den Osterferien laufen sie an der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen, an der Grundschule Ottobeuren, an der Mittelschule Erkheim, sowie an der Realschule Babenhausen an. Beschlossen hat dies das Schulamt mithilfe verschiedener Schulleitungen.

Die traumatisierten Kinder sollen sich in der neuen Umgebung wohlfühlen

Die Willkommensgruppen können individuell gestaltet werden. Zwar gibt es einen Grundentwurf vom bayerischen Kultusministerium, aber davon muss jede Region passende Punkte übernehmen. Denn „es gibt kein Konzept, das man einfach über ganz Bayern ausgießt“, erklärt der Schulamtsdirektor. In den Willkommensgruppen ist, neben regulärem Unterricht, auch das Erlernen der deutschen Sprache wichtig, „und dass man Alltagskompetenzen schult“, so Hörtensteiner. Deshalb soll den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel gezeigt werden, wie sie sich in Mindelheim zurechtfinden, wo Bäckereien oder Lebensmittelmärkte sind.

Ziel ist es, die traumatisierten Kinder emotional aufzufangen. Darum betont der Schulamtsdirektor: „Da geht es nicht um Leistung, sondern um Ankommen.“ Nichtsdestotrotz sollen die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer an bereits gelernten Stoff anschließen, was auch mithilfe ukrainischer Arbeitsmaterialien geschehen könnte.

Die Unterallgäuer Willkommensgruppen benötigen viel zusätzliches Personal

Zudem sei es notwendig, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht. Das könne durch Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie durch Mittagsbetreuer und -betreuerinnen, aber auch mit Hilfe von Schulpsychologen und -psychologinnen gestellt werden. Zudem gibt es freiwillige Hilfsangebote für die Schulen, zum Beispiel von Ukrainerinnen und Ukrainern. Diese könnten dann angestellt werden, um beispielsweise zu dolmetschen.

Warum gab es aber bisher noch keine Willkommensgruppe für ukrainische Kinder und Jugendliche? „Willkommensgruppen werden da eingerichtet, wo es die Schülerzahlen hergeben“, erklärt der Schulamtsdirektor, denn mindestens zehn Schülerinnen und Schüler sollte eine solche Gruppe schon umfassen. Und bisher sei die aktive Nachfrage unter den Geflüchteten nach Unterricht noch nicht so groß gewesen.

Viele ukrainische Familien schicken ihre Kinder hier noch nicht zur Schule

Die Familien wollten zunächst ankommen und müssten teils traumatische Erlebnisse aufarbeiten. Erst nach einiger Zeit würden viele ihre Kinder dann zur Schule schicken. Wenn sie sich nach drei Monaten noch in Deutschland aufhalten, tritt die Schulpflicht für die Kinder und Jugendlichen aber in Kraft. Dann wird der Bedarf nach Willkommensgruppen zunehmen, und die jetzigen fünf eventuell gar nicht mehr ausreichen.

Deshalb müssen sich die Unterallgäuer Bildungseinrichtungen schon jetzt auf die jungen Ukrainerinnen und Ukrainer vorbereiten „damit wir dann nach den Osterferien gut gerüstet sind“, so Hörtensteiner.