In Mindelheim lernt man, wie man die Billard-Kugeln am besten trifft

Plus Seit 40 Jahren besteht der Poolbillard-Club Mindelheim. Grund genug, um zu feiern - und Interessenten das Spiel mit Queue und Kugeln schmackhaft zu machen.

Ruhige Hände, etwas Zielsicherheit und viel Übung gehören dazu, wenn man Billard erfolgreich spielen möchte. Zum 40-jährigen Jubiläum des Mindelheimer Billardclubs "Golden Triangle" konnten Gäste ein Schnuppertraining besuchen - und ich wagte mich zum ersten Mal in meinem Leben, einen Queue in die Hand zu nehmen. Mit meinem Schwager Peter Strübel wollte ich ein kleines Match spielen.

Peter ist dabei ein kleiner Profi, da er schon seit über 20 Jahren mit großer Leidenschaft Billard und Snooker spielt. Er selbst ist dem Verein fest verbunden und war sogar einige Jahre Vereinsvorsitzender.