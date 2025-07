Bischof Bertram Meier segnet den neuen Altar in Unterauerbach

Die Geschichte von Unterauerbach und seiner Filialkirche St. Michael ist um ein denkwürdiges Kapitel reicher. Während eines festlichen Pontifikal-Gottesdienstes zum Abschluss der Kirchenrestaurierung segnete Bischof Bertram Meier den neuen Volksaltar und Ambo im Gotteshaus. Der aus gleichem Holz wie der Ambo geschnitzte Altartisch bringe die enge, innerliche Verbindung mit Christus auch äußerlich zum Ausdruck, machte der Augsburger Oberhirte deutlich und besprengte Ambo und Altar mit Weihwasser. Auch die Kirchenbesucher bekamen ein paar Spritzer ab, dies zur Erinnerung an ihre Taufe.

Bischof Bertram dankte allen an der Planung, Umsetzung und Finanzierung der „Tische des Wortes und des Brotes“ Beteiligten. Von den Wildsteiger Weisenbläsern musikalisch begleitet, zog die Festgemeinde nach dem Gottesdienst zum restaurierten Primizkreuz von Prälat Alfons Satzger, des bedeutenden Theologen und großen Sohnes der Gemeinde. Bei einer Statio würdigte Monsignore Gottfried Fellner das langjährige segensreiche Wirken seines Vorgängers als Wieskurat. Prälat Satzger hätte in diesen Tagen sein 100-jähriges Priesterjubiläum feiern können. Mit dem Bischof ging es dann zum Festzelt. Bürgermeister Stephan Winter schwärmte von einem „wunderbaren, von einer lebendigen Pfarrgemeinde gestalteten Tag“. Wenn Mauern von St. Michael reden könnten, hätten sie sicher viel zu erzählen, so der Rathauschef, von stürmischen Zeiten ebenso wie von menschlichen Schicksalen, von Ängsten und Hoffnungen, aber auch von Leid und Glück.