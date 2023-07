Warum Allgäuer Brauereien das Pfand auf Bierflaschen und -kisten erhöhen wollen

Plus Allgäuer Brauereien möchten das Pfand auf Bierflaschen und -kisten erhöhen, weil viele Verbraucher Leergut nicht zurückbringen. Warum das ein Problem ist.

Zehn Euro Pfand pro Kiste Bier statt 3,10 Euro: Dies wünschen sich einige Allgäuer Brauereien. Sie haben nämlich ein Problem: Viele Flaschen und Kisten werden von Verbrauchern nicht zurückgegeben. So fehlen sie dann der Brauerei, die Ersatz beschaffen muss. Und der Preis für Neuware ist wesentlich höher als das Pfand, das Kunden bisher im Getränkemarkt zahlen. So entsteht wirtschaftlicher Schaden. Und nicht nur das.

Pfand geringer als Neuwert: Zehn Euro Pfand pro Kiste inklusive Flaschen: Diesen Vorschlag macht Sebastian Priller von der Augsburger Brauerei Riegele. „Er hat zu 100 Prozent recht“, sagt Gottfried Csauth, Vertriebsleiter der Kaufbeurer Aktienbrauerei. Eine leere Bierkiste koste acht bis neun Euro, „wenn man was Vernünftiges will“. Es werde aber nur 1,50 Euro Pfand erhoben. Eine neue Flasche koste 24 Cent, Pfand dafür: acht Cent. So muss eine Brauerei drauflegen, wenn ein Verbraucher Flaschen und Kisten nicht zurückbringt. Der Aktienbrauerei entstehen jedes Jahr mehrere 10.000 Euro Schaden, rechnet Csauth grob aus. Einige 100.000 Flaschen pro Jahr kämen nicht zur Brauerei zurück.