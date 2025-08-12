BJBO-Youngstars zeigten ihr musikalisches Talent

Der Einmarsch von insgesamt 111 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker auf die Bühne des Kursaals Bad Wörishofen bot ein imposantes Bild. Von beiden Seiten marschierten die BJBO-Youngstars unter Applaus in den vollbesetzten Saal ein. Dirigent Robert Hartmann ließ die Ouvertüre „Fanfare and Triumph“ mit dem Orchester eindrucksvoll erklingen und der Beginn auf einen klanggewaltigen Konzertabend war gesetzt. Alle Register nutzten die notwendige Rhythmik, die dann mit der „Phoenix Ouvertüre“ unter der Leitung von Larissa Strodl spritzig weiterging. Es folgte ein schwungsvolles Abba-Medley, das ASM-Bezirksdirigentin Melanie Schmid-Mensinger dirigierte.

