Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

BJBO-Youngstars begeistern beim Konzert mit beeindruckenden Melodien und Talenten

Bad Wörishofen

BJBO-Youngstars zeigten ihr musikalisches Talent

111 talentierte Jungmusiker nahmen beim Konzert der BJBO-Youngstars die Zuhörer mit auf eine klangvolle Melodienreise
Von Sabine Adelwarth
    • |
    • |
    • |
    Nach einer harten Probenwoche füllten die 111 BJBO-Youngstars den Kursaal in Bad Wörishofen. Beim Konzert verzauberten sie die vielen Zuhörer mit einem klanggewaltigen Blasmusikabend.
    Nach einer harten Probenwoche füllten die 111 BJBO-Youngstars den Kursaal in Bad Wörishofen. Beim Konzert verzauberten sie die vielen Zuhörer mit einem klanggewaltigen Blasmusikabend. Foto: Sabine Adelwarth

    Der Einmarsch von insgesamt 111 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker auf die Bühne des Kursaals Bad Wörishofen bot ein imposantes Bild. Von beiden Seiten marschierten die BJBO-Youngstars unter Applaus in den vollbesetzten Saal ein. Dirigent Robert Hartmann ließ die Ouvertüre „Fanfare and Triumph“ mit dem Orchester eindrucksvoll erklingen und der Beginn auf einen klanggewaltigen Konzertabend war gesetzt. Alle Register nutzten die notwendige Rhythmik, die dann mit der „Phoenix Ouvertüre“ unter der Leitung von Larissa Strodl spritzig weiterging. Es folgte ein schwungsvolles Abba-Medley, das ASM-Bezirksdirigentin Melanie Schmid-Mensinger dirigierte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden