12:03 Uhr

#bluefirestation: Unterallgäuer Feuerwehren setzen ein Zeichen

Unter dem Hashtag "bluefirestation" zeigen Unterallgäuer Feuerwehren im Internet Präsenz. Worauf sie mit dieser Aktion aufmerksam machen wollen.

Von Melanie Lippl, Alexander Vucko und Claudia Götting

Unter Schlagwörtern wie #ehrenamtverbindet, #feuerundflamme und #mehralsnureinhobby posten derzeit Feuerwehren aus der Region Videos von Feuerwachen, die durch das Blaulicht der Fahrzeuge blau erleuchtet werden. Deshalb sind all diese Videos und Bilder auf Facebook unter dem Hashtag #bluefirestation zu finden.

Die Ehrenamtlichen wollen so darauf aufmerksam machen, dass sie rund um die Uhr für die Allgemeinheit im Einsatz sind, auch wenn lange Zeit wegen Corona keine Übungen oder ähnliche Treffen stattfinden konnten.

Dieses Video stammt beispielsweise von der Feuerwehr Türkheim:

Darauf will die Aktion #bluefirestation aufmerksam machen

Wie in sozialen Netzwerken üblich, handelt es sich bei #bluefirestation um eine Challenge, in der eine Feuerwehr immer wieder weitere, meist benachbarte Wehren nominiert. Auch aus dem Unterallgäu haben sich bereits zahlreiche Feuerwehren beteiligt.

Die Einsatzkräfte sind damit Teil einer Challenge, die zurzeit in den sozialen Netzwerken viral geht: "Der Aufwand ist überschaubar", sagt etwa Buchloes Kommandant Thomas Ogiermann. "Aber die Botschaft ist umso wichtiger." Die lautet: Das Vereinsleben liegt coronabedingt brach. Aber die Feuerwehren sind einsatzbereit. Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag.

Aus Ettringen stammt dieser Film:

Jeder Verein, der teilnimmt, nominiert drei oder mehr weitere Freiwillige Feuerwehren. Die Waaler wählten Jengen, Oberostendorf, Erpfting und Buchloe aus. Die Gennachstädter wiederum forderten Landsberg und Türkheim zum Mitmachen auf. Die nominierten ihrerseits die Kameraden in Irsingen, Wiedergeltingen, Siebnach und Markt Wald.

In Irsingen hat man dieses Video gemacht:

Corona und der Lockdown haben auch einen Einfluss auf die Arbeit der Unterallgäuer Feuerwehren

Klar, dass sich die Kameraden der anderen Wehren nicht lumpen lassen und eigene Videos in den sozialen Netzwerken teilen. Dass sich die Botschaft damit wie ein Virus verbreitet, mag derzeit nur auf den ersten Blick kein besonders glücklicher Vergleich sein. Doch die ganze Aktion hat viel mit der Corona-Pandemie zu tun.

"Die Feuerwehren sind stark von den Einschränkungen betroffen", sagt Ogiermann. Übungsdienste und das soziale Miteinander könnten nicht mehr wie gewohnt stattfinden, damit im Fall von Infektionen die Einsatzbereitschaft nicht gefährdet ist. Diese Vorgehensweise gilt für alle Rettungsdienste und Einsatzkräfte.

Dieses Video kommt von den Wehrleuten aus Markt Wald:

Ausbildungen, der ganze Übungsbetrieb, das 150-jährige Bestehen der Buchloer Feuerwehr, das eigentlich im Sommer hätte gefeiert werden sollen - alles ist von diesen Vorgaben betroffen. "Die Challenge zeigt aber, dass die Feuerwehren weiterhin zu 100 Prozent ihre Einsatzbereitschaft halten", sagt Thomas Ogiermann.

Die Siebnacher Wehr hat diesen Film gepostet:

Aufgrund der zehn Fahrzeuge mit tausenden Gerätschaften und Werkzeugen, unzähliger verschiedenen Einsatzszenarien, Weiterentwicklungen in der Bau- und Automobilbranche, laufender Verbesserung der Einsatztaktiken und Vorgehensweisen sowie neuer Aufgaben beispielsweise durch die Elektrifizierung der Bahnstrecke sei es unerlässlich für die 120 aktiven Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe, bei regelmäßigen Übungen den Umgang mit den Einsatzmaterialien und die jeweiligen Tätigkeiten zu erlernen sowie die Fähigkeiten weiter zu trainieren.

Die Mindelheimer Feuerwehr hat dieses Foto gepostet:

Lesen Sie auch:

Themen folgen