Blühende Überraschung zum Valentinstag: Die Heimatzeitung verschenkt bunte Pracht zum Aussäen

Zum Valentinstag verschenkt unsere Redaktion wieder Blumengrüße mit Herz. In den Geschäftsstellen in Mindelheim (Maximilianstraße 14) und Bad Wörishofen (Gärtnerweg 7) gibt es bunte Samenmischungen, aus denen im Frühjahr eine bienenfreundliche und artenreiche Blumenwiese heranwächst.

Zu diesen Uhrzeiten können sich Leserinnen und Leser ihr Geschenk abholen

Nicht nur im heimischen Garten ist somit für wachsende Freude gesorgt, die Samen können auch in Kübeln und Balkonkästen ausgebracht werden. Über die farbenfrohen Blüten freuen sich die Hobbygärtner ebenso wie die heimischen Insekten. Die Geschäftsstelle in Bad Wörishofen ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet, in Mindelheim kann man sich die Tütchen von 8 bis 17 Uhr abholen. Die Samen gibt es, solange der Vorrat reicht.