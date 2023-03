Blumenladen Madeleine eröffnet in der Kornstraße

Seit dieser Woche hat die Kornstraße mit "Madeleine" einen neuen Blumenladen. Inhaberin Madeleine Markus ist sehr zufrieden mit ihren ersten Eindrücken: "Die Menschen nehmen das Konzept sehr gut an. Es kamen sogar schon Leute aus Buchloe." Neben dem klassischen Angebot in ihrem Blumenladen plant Markus auch die Floristik für Events und Hochzeiten. Am 15. April soll es eine offizielle Einweihungsfeier des Geschäftes geben.