Das Wetter ist auch ideal für Borkenkäfer

Die akute Gefahr durch Borkenkäfer treibt die Waldbesitzer bei den hohen Temperaturen gewaltig um: Wir fragten Abteilungsleiter Dr. Stefan Friedrich vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, wie sich die Situation im Allgäu darstellt

Wie wirkt sich das anhaltend heiße und trockene Wetter auf die Wälder bezüglich des Borkenkäfers aus?

Friedrich: Warme, heiße Tage begünstigen die Entwicklung aller Insekten, die Wärme lieben. Die Larven der Borkenkäfer wachsen unter der Rinde schneller und der Entwicklungszyklus verläuft sehr rasch. Wir sprechen hier bei optimalen Bedingungen von rund sechs Wochen vom Ei bis zum flugfähigen Käfer. Die Trockenheit schwächt insbesondere die Fichten. Das Wasser wird benötigt, um zum Beispiel Harz zu bilden und das Einbohren der Käfer in die Rinde abzuwehren.

Wie ist aktuell die Käfer-Situation im Dienstgebiet?

Friedrich: Wir beobachten in allen drei Landkreisen zunehmenden Befall an Fichten. Der Befall findet überwiegend in kleinen Nestern von zehn bis 30 Bäumen statt. Die Bekämpfung läuft überwiegend zeitnah; einzelne Fälle müssen von unserer Seite mit Nachdruck verfolgt werden. Zwangsgelder oder eine Ersatzvornahme war erst in einem Fall notwendig.

Gibt es Unterschiede zwischen Süd und Nord?

Friedrich: Aufgrund der tieferen Lage ist nördlich der A96 die Temperatur höher und steigt um ca. 1-2 Grad bis zur A8 an. Das beschleunigt die Entwicklung der Borkenkäfer. Gleichzeitig nimmt der Regenstau der Alpen ab, die Niederschläge sind auch geringer im Norden und die Bäume weniger abwehrkräftig.

Wie ist der Borkenkäferbefall im Vergleich zu den Vorjahren?

Friedrich: DEUTLICHER SICHTBAR: Durch die Niederschläge 2024 waren die Fichten lange grün. Dieses Jahr verfärben die Nadeln früher und der Käferbefall ist sichtbar. Ob der Befall tatsächlich höher war, können wir erst nach dem Sommer sagen, wenn wir Bilanz ziehen.

Was erwarten Sie, wie sich die Situation bis zum Herbst entwickelt?

Friedrich: Mit Blick auf die Wetterprognose für die nächsten 14 Tage herrschen leider gute Bedingungen für die Borkenkäfer. Wir erwarten, dass wir bis in den Oktober hinein wachsam sein müssen und die Bekämpfung fortlaufend rasch stattfinden muss. Ziel ist es, möglichst alle befallenen Bäume vor der Überwinterung der Käfer zu fällen und aus dem Wald abzufahren. Dann schaffen wir keine Hypothek für 2026.

Was soll der Waldbesitzer aktuell unternehmen?

Friedrich: Mindestens wöchentlich an Fichten auf Befall kontrollieren. Bei Befall binnen 14 Tagen die befallenen Bäume und auch Verdachtsfälle aufarbeiten. Zur Aufarbeitung zählen Fällung und Abfuhr des Holzes bis mindestens 500 m Entfernung zum nächsten Fichtenbestand. Bei kleinen Mengen ist auch eine Handentrindung möglich.

Was kann er tun, wenn er Käferbefall feststellt; im eigenen Wald; beim Nachbarn?

Friedrich: Bei Fragen gerne das Amt oder den/die zuständige Förster/in kontaktieren. Auch Forstunternehmer helfen bei Fragen und können die Arbeit gleich übernehmen. Ein Komplettangebot bieten auch die Forstbetriebsgemeinschaften

Was macht heuer mehr Probleme: der Buchdrucker oder der Kupferstecher?

Friedrich: In den Altbeständen dominiert der Buchdrucker. Der Kupferstecher ist noch nicht stark aufgetreten.

Gibts auch bei anderen Baumarten Probleme durch die Hitze/Trockenheit, und was kann der Waldbesetzer unternehmen?

Friedrich: In unserer Region sind zum Glück noch alle Baumarten außer Fichte und Esche vital. In Franken treten auch an der Buche und bereits der Eiche Trockenschäden und Krankheiten auf. Grundsätzlich sollten Waldbesitzer auf mehrere Baumarten setzen. Eine Streuung des Risikos macht – wie in vielen Bereichen des Lebens – auch im Wald Sinn. Heimische und fremdländische Baumarten im Mix können für die Zukunft klimastabile Wälder bilden.

Wie groß ist der Anteil der forstwirtschaftlichen Fläche im Dienstgebiet, wie viel in privater/staatlicher Hand und wie viel davon ist aktuell noch mit Fichte bestockt?

Friedrich: Insgesamt sind wir für 65.000 Hektar Wald zuständig, von denen die Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Staatsforsten ca. 20.000 Hektar bewirtschaften. 16.000 private Waldbesitzende bewirtschaften 30.000 Hektar Wald und 15.000 Hektar Wald gehört den Kommunen im Amtsbereich. Konkrete Zahlen zum Fichtenanteil liegen uns nicht vor. Die Fichte ist in den Auebereichen von Iller, Wertach und Donau stark im Rückgang, im Tertiären Hügelland noch die Hauptbaumart mit über 50% Anteil in den Altbeständen.

Was raten Sie den Waldbesitzern, was sie unternehmen sollten, um für den weiter fortschreitenden Klimawandel in Zukunft besser gerüstet zu sein?

Friedrich: Sie sollten Mischwälder aufbauen mit heimischen Baumarten und einem Anteil von 10 – 30% fremdländischen Baumarten oder Herkünften aus Regionen mit wärmerem Klima. Ein Beispiel wäre ein Eichenbestand als trockenheitstolerante heimische Baumart und eine Pflanzung von nordamerikanischer Douglasie auf einer anderen Fläche.

Gibt es aktuell eine Förderung zur Käferbekämpfung?

Friedrich: Ja, die aktuell neue Förderrichtlinie 2025 fördert weiterhin die Bekämpfung der Borkenkäfer ohne Insektizide. Der Transport auf ein sicheres Zwischenlager, aber auch Entrindung werden gefördert. Gerade die Zwischenlagerung nehmen viele Waldbesitzer als Förderung in Anspruch. Interview: Franz Kustermann