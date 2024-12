In Bad Wörishofen ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Derzeit läuft ein Einsatz der Rettungskräfte unweit der Fußgängerzone.

Die Polizei meldete um kurz vor 22 Uhr einen Brand in Bad Wörishofens Innenstadt. Das Feuer ist demnach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bürgermeister-Stöckle-Straße ausgebrochen. Der Polizei sei mitgeteilt worden, dass ich noch Menschen in dem Gebäude befänden. Die Rettungskräfte sind bereits vor Ort. Mehr ist zu dem Vorfall derzeit nicht bekannt. Nach einem Augenzeugenbericht wurden vier Hausbewohner vom Rettungsdienst untersucht. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.