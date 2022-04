AfD-Politiker Christoph Maier will Landrat in Dillingen werden

Der 37-jährige Rechtsanwalt stammt aus Breitenbrunn und tritt bei der Wahl in Dillingen an.

Der in Breitenbrunn aufgewachsene AfD-Politiker Christoph Maier will Landrat in Dilingen/Donau werden. Der 37-jährige Rechtsanwalt ist derzeit Landtagsabgeordneter und sitzt im Memminger Stadtrat. Maier will die Nachfolge von Amtsinhaber Leo Schrell antreten, der zu Jahresbeginn überraschend mitgeteilt hatte, dass er für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Neben Maier treten Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (Freie Wähler) an.

Maier gilt als Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels

Der Verfassungsschutz stuft die AfD als „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ ein. Maier selbst ist mehrfach als Vertreter des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD aufgefallen. Vor drei Jahren war er auf einem Treffen des rechtsnationalen Flügels im mittelfränkischen Greding, wo er die erste Strophe des Deutschlandliedes sang. „Deutschland, Deutschland über alles“, heißt es da. Dies hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf den Plan gerufen. „Deutsche Soldaten sind – angetrieben von dem Text – in andere Länder einmarschiert. In der Folge sind rund 60 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg gestorben. Wer heute bewusst die erste Strophe des Deutschlandliedes singt, verhöhnt die Opfer des Nationalsozialismus und macht sich mit den Tätern gemein“, schrieb Aigner in einem Brief an die damalige AfD-Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner.

Maier stellte die Sache als Panne dar. Ein Mitarbeiter des Organisationsteams habe bei dem Treffen, an dem auch AfD-Rechtsaußen Björn Höcke teilgenommen hatte, versehentlich die erste Strophe des Deutschlandliedes eingespielt. Heute sagt Maier dazu: „Es war nicht klug, das zu machen.“ Er habe es aber auch nicht weiter schlimm gefunden. Kritisiert wurde der AfD-Politiker Maier auch dafür, dass er vor drei Jahren mit einem Großteil seiner Fraktion eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im Bayerischen Landtag verlassen hat. (mz)