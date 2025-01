Auto muss ausweichen und landet im Graben

Auf der Kreisstraße zwischen Bedernau und Unterrieden kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei schnitt der Unfallverursacher eine Rechtskurve so stark, dass ein entgegenkommender Autofahrer ausweichen musste und im Graben landete. Dabei wurde die Front des Wagens stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Oberschönegg weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Das flüchtige Auto wird als grau/anthrazit bis goldbraun beschrieben und könnte ein BMW oder Audi gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

