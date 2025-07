Bahnunfall in Breitenbrunn: Auto stößt mit Zug zusammen

Bahn-Unfall in Breitenbrunn im Unterallgäu am Mittwoch (30. Juli): Wie die Polizei mitteilt, ist am Bahnübergang in der Loppenhausener Straße in Breitenbrunn am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen.

Bahnunfall bei Breitenbrunn: Gibt es Verletzte?

Einer Sprecherin der Polizei zufolge kam es an einem Bahnübergang zum Unfall. „Im Auto saß eine Person, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde“, sagte die Polizeisprecherin auf Nachfrage. Passagiere im Zug wurden nicht verletzt. Weitere Details zum Unfallhergang oder der -ursache gibt es aktuell noch nicht.

Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor, wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu