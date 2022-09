Breitenbrunn wächst weiter

Plus Bei der Bürgerversammlung ging es um die Zukunft der Kindergärten und ums Trinkwasser.

Wasserknappheit und Wasserverluste waren die großen Themen auf der Bürgerversammlung der Gemeinde Breitenbrunn. Erstmals fand eine gemeinsame Versammlung aller drei Ortsteile im Haus der Vereine statt, nachdem 2020 nur eine virtuelle Bürgerversammlung abgehalten werden konnte.