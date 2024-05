Die Dorferneuerung in Breitenbrunn soll auch Impulse und Inspiration geben

In der Gemeinde Breitenbrunn endet das Verfahren der Dorferneuerung nach vielen Jahren. Bei einer Feier gab es viel Lob für den Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern.

Die Dorferneuerung in Breitenbrunn nähert sich ihrem formellen Abschluss. In einer Feierstunde würdigte jetzt Christian Kreye, Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben, die Leistungen des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft. Die Dorferneuerung Breitenbrunn wurde 2003 als Pilotverfahren für die Ortsteile Breitenbrunn, Loppenhausen und Bedernau eingeleitet.

Christian Kreye würdigte insbesondere das ehrenamtliche Engagement der Vorstandsmitglieder. Die Baumaßnahmen in den drei Ortsteilen dauerten von 2006 bis 2018. Beispielhaft nannte Kreye für Breitenbrunn die Neugestaltung der Ortsmitte, für Loppenhausen den Bau einer generationenübergreifenden Freizeitanlage und für Bedernau die Wiederbelebung der verlandeten Weiherkette. „Allein diese drei Beispiele zeigen, dass die Möglichkeiten der Dorferneuerung sehr vielfältig sein können", so Kreye. Eine Dorferneuerung solle aber nicht an Investitionen und bauliche Veränderungen, Verschönerungen und Verbesserungen gemessen werden. Es gehe auch um Inspiration, Impulse, Anreize und den dörflichen Zusammenhalt.

Die Teilnehmer haben in Breitenbrunn viele Herausforderungen gemeistert

In der Dorferneuerung Breitenbrunn wurden insgesamt fast 3,3 Millionen Euro investiert, wofür die Gemeinde rund 1,7 Millionen Euro an Zuschüssen von Bund und Land erhielt. Kreye hob lobend hervor, dass sich die Gemeinde Breitenbrunn aktuell zusammen mit dem Markt Pfaffenhausen und den Gemeinden Salgen und Oberrieden sowie der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhausen in der Integrierten Ländlichen Entwicklung „Zukunft Aktiv Meistern (ZAM) engagiere. Der Amtsleiter lobte das Engagement aller aktiven und ehemaligen Vorstandsmitglieder der Teilnehmergemeinschaft: „Sie haben es in hohem Maße verstanden, die Aufgaben der Ländlichen Entwicklung zu erfüllen und die Herausforderungen zu meistern", sagte Kreye und händigte Dankurkunden aus. (mz)