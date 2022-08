Dieselspur wird Autofahrer zum Verhängnis

Wegen einer Dieselspur ist ein Auto bei Breitenbrunn von der Straße gerutscht. Diese war aber nicht wegen des Unfalls stundenlang gesperrt.

Eine Dieselspur hat sich am Samstag von der Abfahrt der B16 an der Staatsstraße 2017 bis nach Breitenbrunn gezogen. Das wurde einem Autofahrer zum Verhängnis, der nach rechts von der rutschigen Straße abkam. Laut Polizei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 500 Euro. Damit eine Spezialfirma die Straße reinigen konnte, wurde sie rund vier Stunden von zehn Mann der Freiwilligen Feuerwehr Breitenbrunn gesperrt.

Wer die Dieselspur verursacht hat, ist unklar. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 08261/76850 um Hinweise. (mz)