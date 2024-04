Breitenbrunn

11:00 Uhr

Ein Tüftler aus Breitenbrunn bringt Hühnerställe ins Rollen

In der Werkstatt seines Vaters Thomas (rechts) baut Tobias Baumgartner in Breitenbrunn mobile Hühnerställe.

Plus Tobias Baumgartner brauchte einen neuen Stall für seine Hühner. Am Ende machte der Tüftler aus seinen Hühnermobilen eine Geschäftsidee.

Von Ulla Gutmann

Daniela und Rainer Höbel aus Bedernau waren unter den ersten Kunden von Tobias Baumgartner. Sie haben einen mobilen Hühnerstall für 100 Legehennen gekauft und schnell fanden die Eier, die sie über ein Holzhäuschen vermarkten, guten Absatz. „Wir hatten dann einfach zu wenig Eier“, sagt Daniela Höbel und so kauften die beiden nach einem Jahr noch ein zweites Hühnermobil für 150 Legehennen. Stall und Hühnerauslauf „bewegen“ sich übers Jahr rund um den Bauernhof, sodass die Hühner immer wieder auf frische Grasflächen dürfen, wo sie fressen und scharren können.

Mit den vergleichsweise kleinen Ställen hat Baumgartner eine Marktlücke entdeckt

Der Entwickler dieser vergleichsweise kleinen Hühnerställe, Tobias Baumgartner aus Breitenbrunn, hatte schon als Kind Hühner, war gerne bei seinem Onkel, der eine Landwirtschaft besaß. Im Erwachsenenalter, als sein einfacher Holzhühnerstall marode war, musste er sich entscheiden: „Entweder lasse ich es jetzt sein oder ich mache etwas Neues.“ So zeichnete er einen Konstruktionsplan für einen mobilen Hühnerstall mit allem, was die Hühner brauchen, angepasst an Biostandard. „Größere Hühnerställe gibt es von anderen Anbietern, aber kleine für den Nebenerwerb geeignete, waren eine Marktlücke“, so Baumgartner. Kaum war sein erster Stall fertig gebaut, hatte er schon den Auftrag eines Kunden.

