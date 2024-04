Breitenbrunn

vor 51 Min.

Er weiß, wie jeder und jede die eigene Familiengeschichte recherchieren kann

Plus Joachim Maier ist Hobby-Ahnenforscher. Seinen Stammbaum hat er bis ins 17. Jahrhundert rekonstruiert. Was die Familiengeschichte über die Gesellschaft verrät.

Von Josephine von der Haar

Begonnen hat alles mit seinem Interesse an Wappen. Heute hat Joachim Maier Schränke voll Aktenordner mit Unterlagen zu seiner Familiengeschichte und einen meterlangen Stammbaum. Dabei hat er auch viel über gesellschaftlichen Wandel erfahren. Abgeschlossen ist seine Recherche noch lange nicht.

"Ahnenforschung ist eine kontinuierliche Aufgabe. Das ist nicht innerhalb von vier Wochen abgehakt", sagt der 54-Jährige. Zumindest dann, wenn man seine Arbeit so ernst nimmt, wie Maier es tut: Verästelung um Verästelung vollzieht er seinen Stammbaum über mehrere Jahrhunderte nach. In seiner über 15-jährigen Forschung konnte Maier die Familiengeschichte bis etwa 1650 zurückverfolgen. Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Partnerinnen und Partner. In jede Richtung recherchiert der Hobby-Ahnenforscher und Bankangestellte.

