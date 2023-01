Fasching: Ein kunterbuntes Tanzspektakel in Breitenbrunn

Beim Jugendgardetreffen in Breitenbrunn zeigen die Tänzerinnen und Tänzer von 19 Vereinen ihr Talent.

Ein Tanzspektakel erwartete die vielen Gäste im voll besetzten Haus der Vereine in Breitenbrunn. Das 17. Unterallgäuer Jugendgardetreffen war ein Stelldichein des Frohsinns und schnell auch dem letzten Gast im Saal klar, dass das Unterallgäu eine Faschingshochburg ist.

Die Minigarde der Breitenbrunner Faschingsgesellschaft hatte beim 17. Unterallgäuer Jugendgardetreffen ihren großen Auftritt. Typisch fürs Oktoberfest gab es neben Lollies, Dirndl und Dosenwerfen auch eine wilde Achterbahnfahrt. Foto: Sabine Adelwarth

Schon der gemeinsame Einmarsch aller Garden, Tanzgruppen und Prinzenpaare bot ein beeindruckendes Bild und die Anspannung wurde spürbar größer. Denn nervös waren die 19 Faschingsvereine und Showtanzgruppen ohnehin. Immerhin war es für viele nach der langen Faschingspause der erste große Auftritt vor einem so großen Publikum.

Beim Jugendgardetreffen in Breitenbrunn gab es alles zu sehen, was ein Showtanz bieten kann

Den Auftakt machte der Showtanz der Breitenbrunner Minigarde, die heuer das Oktoberfest thematisiert und lang anhaltenden Applaus einheimste. Eingerahmt von den beiden Hofmarschällen Alexander Rogg und Christopher Salger, die gekonnt und routiniert durch den Nachmittag führten, begrüßten Prinzessin Patricia I. und Prinz Raphael I. die Narrenschar in einer kurzen Rede. Präsident Andreas Rogg konnte auf eine starke Mannschaft blicken, ohne die so eine Großveranstaltung nicht zu bewältigen wäre. Im jährlichen Wechsel findet das Jugendgardetreffen in Ronsberg und Breitenbrunn statt. Nach der Corona-Zwangspause war in diesem Jahr wieder der nördliche Landkreis dran.

Premiere für Alex Eder: Er durfte das erste Mal die Kersa-Puppen des Landkreises überreichen. Foto: Sabine Adelwarth

Die Tanzdarbietungen mit ausgefeilten Choreografien und zum Teil waghalsigen Akrobatikelementen sind echter Sport. Tänzerinnen, die aus dem Stand in einen Spagat hüpfen oder Hebefiguren in luftiger Höhe – in Breitenbrunn gab es alles zu sehen, was ein Showtanz bieten kann. Im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren ist man eben noch besonders gelenkig.

Nicht nur die Showtänze begeisterten in Breitenbrunn das Publikum, sondern auch die Gardemärsche

Das harte, monatelange Training hat sich mit synchronen Tänzen und raffinierten Figuren ausgezahlt und auch wenn die über 350 Tänzerinnen und Tänzer ganz schön schwitzen mussten, strahlten sie doch eine Freude aus, die auf das Publikum überschwappte. Da wurde gejubelt und geklatscht und sogar in der halbstündigen Pause zwischen den Showblöcken war die Bühne nonstop belegt und die jugendlichen Närrinnen und Narren rodelten alle gemeinsam beim beliebten Bob-Song die Abfahrt hinunter.

Knappe fünf Stunden glitzerten die Paillettenkleider und erschallten Schlachtrufe. Mit Fantasievollen Kostümen und flotter Musik begeisterten aber nicht nur die ausgefallenen Showtänze das Publikum, sondern auch die Gardemärsche sorgten für Furore.

Die Kulissen der jeweiligen Garden trumpften mit Kreativität auf und wurden in rasantem Tempo auf- und wieder abgebaut, sodass der straffe Zeitplan problemlos eingehalten werden konnte.

Landrat Alex Eder war sichtlich begeistert vom bunten Aufgebot der Nachwuchstänzerinnen und -tänzer und freute sich, gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Tempel, die traditionellen Kersa-Puppen des Landkreises verteilen zu können. Dabei bekam er im Gegenzug als Landkreischef auch viele Orden der Vereine um den Hals gehängt. Der Dauerorden der Faschingsgesellschaft Breitenbrunn wird ihn künftig durch die fünfte Jahreszeit begleiten.