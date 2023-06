Freizeit, Flexibus und Fahrradweg sind Themen der Bürgerbefragung

Bürgerinnen und Bürger aus Breitenbrunn, Loppenhausen und Bedernau konnten ihre Heimatorte bewerten. Welche Punkte gut abschnitten – und wo Handlungsbedarf besteht.

In Breitenbrunn, Bedernau und Loppenhausen sind die Bürgerinnen und Bürger befragt worden, wie gut sie die Infrastruktur in der Gemeinde finden und ob sie an bestimmten sozialen Angeboten teilnehmen oder mitwirken möchten. Die Befragung war von der Gemeinde in Kooperation mit der Seniorenbeauftragten, dem Jugendbeauftragten und dem Bürgermeister organisiert worden. Die Ergebnisse, die im Pfarrheim Bedernau vorgestellt wurden, fasste Ulrike Daufratshofer von der ILE "Zukunft aktiv meistern" (ZAM) für unsere Redaktion zusammen.

Die Freizeitmöglichkeiten in Breitenbrunn und Umgebung werden gut bewertet

Zunächst ging es um eine Bestandsaufnahme. So wurde beispielsweise gefragt, ob ausreichend Vereins- und Freizeitmöglichkeiten vorhanden sind und ob es ausreichend Begegnungsräume in der Gemeinde gibt. Gerade die Vereins- und Freizeitsituation wurde positiv bewertet. Im Bereich der Begegnungsräume ist das Ergebnis recht ausgeglichen. So bewertet die eine Hälfte der Befragten die Situation als ausreichend, die andere als nicht ausreichend. Ein wenig klarer fiel das Ergebnis beim Bestand von barrierefreien Wegen und Einkaufsmöglichkeiten aus. Hier fand die Mehrheit, dass diese nicht ausreichend vorhanden seien.

Ganz klar war das Ergebnis beim Flexibus: Die große Mehrheit kennt ihn, aber nutzt ihn nicht. Im Gespräch an dem Abend wurde darauf näher eingegangen. Dabei herrschte die Meinung, dass eine Direktverbindung nach Mindelheim beziehungsweise in die nächste Stadt einfach fehle und deswegen die Nutzung im Moment gering sei.

Viele Menschen wollen an Angeboten teilnehmen

Im zweiten Teil der Befragung wurden verschiedene Angebote aufgeführt. Man konnte ankreuzen, ob man daran teilnehmen oder mitwirken möchte oder dies bereits tut. Darunter zählen Angebote zu Begegnung und Austausch, Vorträge und Informationsveranstaltungen, Aktionen „Jung hilft Alt“ und „Alt hilft Jung“, Angebote zur Erinnerungsarbeit, Dorf- und Heimatgeschichte, Gedächtnistraining und zu religiösen Themen. Hier wurde offensichtlich, dass viele Menschen bereit sind, an Angeboten teilzunehmen und mitzuwirken. Gerade bei den Angeboten zur Begegnung und zum Austausch wird klar, dass bereits vieles in diesem Bereich in der Gemeinde geboten ist.

In der anschließenden Diskussion wurden die schriftlich eingegangenen Wünsche und Anregungen besprochen. Mehrmals genannt wurde unter anderem der Wunsch nach einer Radweg-Verbindung zwischen Bedernau und Breitenbrunn. Auch wurde klar, dass die Information über ein paar bereits vorhandene Angebote nicht alle Bürgerinnen und Bürger erreicht. (mz)