In Breitenbrunn ist viel geboten

Plus Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Breitenbrunn stellte Bürgermeister Jürgen Tempel wichtige Projekte vor. Außerdem sprachen die Vereine ihre Termine ab.

Die rund 50 Vertreterinnen und Vertreter aus allen Vereinen, Gremien und Organisationen der Gemeinde Breitenbrunn freuten sich sehr, dass nach langer Coronapause endlich wieder ein Neujahrsempfang der Gemeinde im Sportheim in Loppenhausen möglich war. Immerhin gehört der Empfang zur festen Tradition und bei leckerem Abendessen wird auf das neue Jahr angestoßen und die Gemeinschaft der drei Ortsteile gelebt. „Jeder Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn trägt aktiv zur Dorfgemeinschaft bei“, so Bürgermeister Jürgen Tempel bei seiner kurzen Ansprache.