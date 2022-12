Breitenbrunn

08:00 Uhr

In Breitenbrunn wollen viele die Sonne anzapfen

Das Interesse an Freiflächen-Photovoltaikanlagen ist auch in Breitenbrunn groß. Immer wieder beschäftigte sich der Gemeinderat in den vergangenen Monaten mit Anträgen zur Errichtung solcher Solarstrom-Anlagen.

Plus Der Bürgermeister spricht von einem „Hype“ um Photovoltaikanlagen. Die Gemeinde steht den Vorhaben positiv gegenüber – wenn sie gewisse Kriterien erfüllen.

In der Gemeinde Breitenbrunn macht sich die Energiekrise in besonderer Weise bemerkbar: Es häufen sich die Anträge zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Denen steht der Gemeinderat grundsätzlich durchaus positiv gegenüber. Trotzdem hat er in seinen jüngsten Sitzungen insgesamt vier Vorhaben abgelehnt.

