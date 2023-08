Breitenbrunn baut Schulden ab, muss aber auch investieren

Plus Bürgermeister Jürgen Tempel zeigt bei den Bürgerversammlungen Probleme auf, vor denen die Gemeinde steht. Das wird sich auf die Geldbeutel der Bürger auswirken.

"Zurück zur Normalität", so umschrieb Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel seine Ausführungen bei den Bürgerversammlungen. "Es liegen schwierige Zeiten hinter uns", meinte er. Nach Corona zeige es sich, dass das Steueraufkommen leicht rückläufig sei, die Ausgaben aber stiegen. Das enge die Spielräume der Gemeinde ein. Dennoch konnte Breitenbrunn im vergangenen Jahr die Pro-Kopf-Verschuldung von 683 auf 587 Euro herunterfahren, stellte der Bürgermeister in seinem Rückblick fest.

Der Haushalt 2022 habe im Verwaltungshaushalt in Ausgaben und Einnahmen mit 4.115.500 Euro abgeschlossen. Der Vermögenshaushalt belief sich auf 2,4 Millionen. Als sehr erfreulich bezeichnete Tempel die Tatsache, dass keine Kreditaufnahme im abgelaufenen Jahr notwendig war. Im Gegenteil: Man sei mit 639.997 Euro an Rücklagen ins neue Jahr gestartet.