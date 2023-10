Männer stehlen Asphaltschneidegerät

Drei Männer wurden in Breitenbrunn dabei beobachtet, wie sie die Baumaschine abtransportieren. Allerdings vermuteten die Zeugen keinen Diebstahl.

In Breitenbrunn ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ein Asphaltschneidegerat gestohlen worden, das in der Bahnhofstraße/Ecke Raiffeisenstraße abgestellt und an einen Bagger gekettet war. Zeugen beobachteten zwar drei Männer, die die Baumaschine zu Fuß in Richtung Bauschuttdeponie transportierten, erkannten jedoch nicht, dass es sich um Diebstahl handelte. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Maschine nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)