Radlerin erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Eine Radfahrerin kollidiert in Breitenbrunn mit einem Transporter. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um das schwer verletzte Unfallopfer zu bergen.

Bei einem Unfall in Breitenbrunn ist am Montagmorgen eine 62-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrer eines Transporters die Frau übersehen und angefahren, weil er von der tief stehenden Sonne geblendet wurde. Laut Polizei wurde die Frau mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auf der Staatsstraße 2027 kam es bis zum Vormittag zu Behinderungen. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (mz)