Breitenbrunn

12:30 Uhr

Was darf wo hin? Missverständnis um Bauschutt- und Mülldeponie in Breitenbrunn

Die Bauschuttdeponie in Breitenbrunn ist seit vergangenem Jahr geschlossen.

Plus In Breitenbrunn gibt es gleich zwei Deponien: eine für Bauschutt und eine ehemalige für Müll. Das kann zu Missverständnissen führen, was wo abgelagert werden darf.

Von Sandra Baumberger

Dieser Satz hat etliche Leserinnen und Leser aufhorchen lassen: „Die Deponie in Breitenbrunn kann noch 206.000 Kubikmeter Bauschutt aufnehmen", stand im Artikel „Bauabfälle – das verdrängte Umweltproblem im Unterallgäu“. Noch am selben Tag stand bei Breitenbrunns Bürgermeister Jürgen Tempel das Telefon nicht mehr still: Offenbar hofften viele, ihren Bauschutt wieder nach Breitenbrunn bringen zu können.

Die Bauschuttdeponie ist jedoch seit Herbst 2022 geschlossen - und bleibt das auch weiterhin. Denn der bisherige Verfüllabschnitt sei schlicht voll, erklärt Bürgermeister Tempel. Auch das Zwischenlagern und Aufbereiten von Beton oder Ziegeln sei dort nicht erlaubt und habe schon strafrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen. Aber was hat es dann mit dem im Artikel erwähnten Platz für 206.000 Kubikmeter Bauschutt auf sich?

