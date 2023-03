Breitenbrunn

vor 17 Min.

Sternenkinder: Wenn das erste Foto zugleich das letzte ist

Plus Alexandra Reiter lichtet meistens die glücklichen Tage im Leben von Familien ab. Mit ihren Fotos hilft sie aber auch Eltern in deren dunkelsten Stunden. Sie fotografiert Sternenkinder.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und werden nichts von ihr erleben: Weil sie schon kurz nach der Geburt sterben oder weil sie bereits tot geboren werden. In den Herzen ihrer Eltern haben diese Kinder für immer einen Platz – und doch soll es auch im realen Leben etwas geben, das zeigt, dass es sie gegeben hat, dass jemand sie liebt und um sie trauert. Fotografin Alexandra Reiter hilft dabei: Sie fängt die kostbaren, unwiederbringlichen Momente auf Bildern ein und hält so das für die Ewigkeit fest, was doch so flüchtig ist. Von lebendigen Kindern können Eltern tausende Fotos machen, bei Sternenkindern gibt es nur ein kurzes Zeitfenster, um Erinnerungen zu schaffen. Das erste Bild ist zugleich das letzte, wenn Alexandra Reiter und die anderen Fotografinnen und Fotografen der Stiftung "Dein Sternenkind" zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen