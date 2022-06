Breitenbrunn

vor 18 Min.

Windkraft in Breitenbrunn? Nein, danke!

Plus Breitenbrunn erzeugt schon jetzt mehr Strom, als in der Gemeinde verbraucht wird. Nicht nur deshalb steht man der Windkraft dort skeptisch gegenüber.

Von Sandra Baumberger

Im Wald zwischen Breitenbrunn, Loppenhausen und Halden hat der Regionalverband Donau-Iller schon vor Jahren eines von insgesamt fünf Vorranggebieten für Windkraft im Unterallgäu ausgewiesen. Doch während in Amberg, Mindelheim und Mattsies nach der Abschwächung der 10H-Regel Aufbruchstimmung herrscht, ist in Breitenbrunn das Gegenteil der Fall. Und das, obwohl die Gemeinde in Sachen regenerativer Energie durchaus aktiv ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

