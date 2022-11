Zirkus, Zauber und Zickereien beim Theater in Breitenbrunn

Plus Der Theaterverein Breitenbrunn nimmt die Kommunalpolitik aufs Korn. Die Premierengäste lachen Tränen.

Beste Unterhaltung verspricht das aktuelle Stück „Immer dieser Zirkus“ der Breitenbrunner Theaterschar. Das Premierenpublikum im Haus der Vereine durfte zweieinhalb Stunden herzhaft lachen und sparte nicht mit Applaus. Der Dreiakter aus der Feder von Wolfgang Bräutigam, ist kein typischer Theaterklamauk mit verdrehten Liebesgeschichten, sondern nimmt die Kommunalpolitik mit einem intriganten Bürgermeister und dessen Stellvertreter aufs Korn, was auf der Bühne für einige Turbulenzen sorgt.